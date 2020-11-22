Харків засипало снігом (фото, відео)

13:16, 22 листопада 2020
241

На сьогодні синоптики прогнозували по всій території України морозну погоду.

У Харкові випав сніг / Telegram, ТРУХА Харків
У Харкові випав сніг / Telegram, ТРУХА Харків

У Харкові ввечері 21 листопада випало чимало снігу, місцеві жителі діляться в мережі знімками засніжених вулиць міста.

Знімки опубліковані в Telegram-каналі "ТРУХА".

В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)

Перший сніг 2020 випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували по всій території України морозну погоду. У північно-східних областях та на сході прогнозувався мокрий сніг.

Більше новин на тему

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снігХарків
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+12°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
76 %
762 мм
3.4 м/с
9 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять