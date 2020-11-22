Харків засипало снігом (фото, відео)

На сьогодні синоптики прогнозували по всій території України морозну погоду.

У Харкові випав сніг / Telegram, ТРУХА Харків

У Харкові ввечері 21 листопада випало чимало снігу, місцеві жителі діляться в мережі знімками засніжених вулиць міста.

Знімки опубліковані в Telegram-каналі "ТРУХА".

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Перший сніг 2020 випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували по всій території України морозну погоду. У північно-східних областях та на сході прогнозувався мокрий сніг.

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