Велику Британію накрили раптові морози та випав сніг (відео)

Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.

Радикальна зміна температури протримається кілька днів / скріншот з відео

Всю Велику Британію накрили раптові морози - температура там впала до мінус семи градусів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.

Прогнозують що радикальна зміна температури протримається кілька днів - остання нагода для дітлахів дістати цього сезону санчата.

Вас також можуть зацікавити новини: