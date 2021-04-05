Велику Британію накрили раптові морози та випав сніг (відео)

18:10, 5 квітня 2021
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Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.

Радикальна зміна температури протримається кілька днів / скріншот з відео
Радикальна зміна температури протримається кілька днів / скріншот з відео

Всю Велику Британію накрили раптові морози - температура там впала до мінус семи градусів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.

Прогнозують що радикальна зміна температури протримається кілька днів - остання нагода для дітлахів дістати цього сезону санчата.

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Автор: Денис Прядко

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Теги: Велика Британія
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