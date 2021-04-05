Велику Британію накрили раптові морози та випав сніг (відео)
Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.
Всю Велику Британію накрили раптові морози - температура там впала до мінус семи градусів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Після теплого сонячного ранку погода настільки зіпсувалася, що сніг подекуди лежав помітним шаром.
Прогнозують що радикальна зміна температури протримається кілька днів - остання нагода для дітлахів дістати цього сезону санчата.
Велику Британію накрили раптові морози та випав сніг
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