На США обрушився снігопад - людей закликали залишатися вдома (фото, відео)

21:29, 17 грудня 2020
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Вже відомо про двох жертв стихії.

У 14 штатах скасовано близько 1,5 тисячі рейсів і призупинено рух залізниці / фото REUTERS
У 14 штатах скасовано близько 1,5 тисячі рейсів і призупинено рух залізниці / фото REUTERS

На північний схід США обрушилися снігопади, паралізувавши дороги в деяких штатах.

Завтра в Києві - похмуро, стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°Про це пише REUTERS.

Через великий снігопад чиновники закликали 50 мільйонів жителів регіону залишитися вдома.

"Враховуючи складні умови руху, водіям рекомендується триматися подалі від дороги", - повідомив губернатор Массачусетсу Чарлі Бейкер в Twitter.

Поки комунальні служби намагалися розчистити дороги, поліція повідомила про сотні автомобільних аварій в регіоні, в тому числі понад 500 в Нью-Йорку і понад 200 в Нью-Джерсі.

Національна метеослужба попередила, що в найбільш постраждалих районах є ймовірність перебоїв з подачею електрики.

У сюжеті ТСН повідомляється, що вже відомо про двох жертв стихії - це дві людини, які потрапили в аварію.

У 14 штатах скасовано близько 1,5 тисячі рейсів і призупинено рух залізниці, а навчання в школах перевели в онлайн.

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Автор: УНІАН

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Теги: погодаСША
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