Шторм, снігопад і хуртовина: Європа потерпає від негоди (відео)
У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста.
Зимова негода в Європі - відразу кілька великих міст сильно замело.
Синоптик розповів, якою буде погода цієї зими в УкраїніПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зимові опади могли б спровокувати хаос в Італії, однак, зараз там посилений карантин - значить, принаймні заторів на дорогах вдалося уникнути.
У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста. Венеція через зимовий шторм підняла захисні бар'єри, щоб уберегти місто від повені. Тоді як Неаполю пощастило менше - крижані хвилі розбили набережну і кілька ресторанів на ній.
Тим часом у Франції тривають снігопади. Шторм Белла залишив тисячі людей без світла. А центральний регіон Канталь страждає від хуртовини.
Негода в Італії
- Раніше повідомлялося, що в італійському Мілані випав сніг.
- Водночас Італію захлеснув шторм "Белла", на Сардинії загинув пожежник.
- Також в Мілані постраждала жінка, на яку впав ліхтарний стовп, а в Римі чоловік був доставлений в лікарню після того, як на нього впало повалене вітром дерево.
Поставка нової партії вакцини від коронавірусу в Італію відстрочена принаймні на день через складні погодні умови.
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