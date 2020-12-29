Шторм, снігопад і хуртовина: Європа потерпає від негоди (відео)

У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста.

У Франції тривають снігопади / скріншот

Зимова негода в Європі - відразу кілька великих міст сильно замело.

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Зимові опади могли б спровокувати хаос в Італії, однак, зараз там посилений карантин - значить, принаймні заторів на дорогах вдалося уникнути.

У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста. Венеція через зимовий шторм підняла захисні бар'єри, щоб уберегти місто від повені. Тоді як Неаполю пощастило менше - крижані хвилі розбили набережну і кілька ресторанів на ній.

Тим часом у Франції тривають снігопади. Шторм Белла залишив тисячі людей без світла. А центральний регіон Канталь страждає від хуртовини.

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