Шторм, снігопад і хуртовина: Європа потерпає від негоди (відео)

20:01, 29 грудня 2020
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У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста.

У Франції тривають снігопади / скріншот
У Франції тривають снігопади / скріншот

Зимова негода в Європі - відразу кілька великих міст сильно замело.

Синоптик розповів, якою буде погода цієї зими в УкраїніПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зимові опади могли б спровокувати хаос в Італії, однак, зараз там посилений карантин - значить, принаймні заторів на дорогах вдалося уникнути.

У Мілані комунальникам довелося годинами розчищати центр міста. Венеція через зимовий шторм підняла захисні бар'єри, щоб уберегти місто від повені. Тоді як Неаполю пощастило менше - крижані хвилі розбили набережну і кілька ресторанів на ній.

Тим часом у Франції тривають снігопади. Шторм Белла залишив тисячі людей без світла. А центральний регіон Канталь страждає від хуртовини. 

Негода в Італії

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Автор: УНІАН

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Теги: ІталіяштормФранціянегода
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