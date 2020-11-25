Над Техасом промчав буревій: швидкість вітру сягала 130 кілометрів за годину (фото, відео)

Негода лютувала кілька годин.

фото REUTERS

Над Техасом прогнався буревій, який ламав дерева, трощив вікна та зносив дахи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, негода лютувала кілька годин, найбільше шкоди наробила на півночі штату. Там вітер сягав швидкості до 130 кілометрів за годину і супроводжувався грозою з градом.

Місцева метеослужба оголосила попередження про торнадо. Кілька районів у Техасі залишилися без електрики, а частина доріг заблоковані поваленими деревами.

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