Над Техасом промчав буревій: швидкість вітру сягала 130 кілометрів за годину (фото, відео)

19:23, 25 листопада 2020
25

Негода лютувала кілька годин.

фото REUTERS
фото REUTERS

Над Техасом прогнався буревій, який ламав дерева, трощив вікна та зносив дахи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі (відео)

Як повідомляється, негода лютувала кілька годин, найбільше шкоди наробила на півночі штату. Там вітер сягав швидкості до 130 кілометрів за годину і супроводжувався грозою з градом.

Місцева метеослужба оголосила попередження про торнадо. Кілька районів у Техасі залишилися без електрики, а частина доріг заблоковані поваленими деревами.

Негода в Канаді:

  • Рекордна заметіль закрила деякі частини Лабрадора (Канада), змусивши закрити дороги, провінційні урядові установи та рейси, а також школи.
  • У регіоні випало 71,4 см снігу.
  • Під час бурі сніг падав з неймовірною швидкістю 5-10 см/год. Хоча найсильніший снігопад вже закінчився, в деяких прибережних районах може випасти ще 5-10 см снігу.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: КанадавітерСШАвідеофото
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+7°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
71 %
762 мм
5.7 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять