Над Техасом промчав буревій: швидкість вітру сягала 130 кілометрів за годину (фото, відео)
Негода лютувала кілька годин.
Над Техасом прогнався буревій, який ламав дерева, трощив вікна та зносив дахи.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, негода лютувала кілька годин, найбільше шкоди наробила на півночі штату. Там вітер сягав швидкості до 130 кілометрів за годину і супроводжувався грозою з градом.
Місцева метеослужба оголосила попередження про торнадо. Кілька районів у Техасі залишилися без електрики, а частина доріг заблоковані поваленими деревами.
Вітер зі швидкістю 130 кілометрів за годину залишив без електрики кілька районів Техасу
Негода в Канаді:
- Рекордна заметіль закрила деякі частини Лабрадора (Канада), змусивши закрити дороги, провінційні урядові установи та рейси, а також школи.
- У регіоні випало 71,4 см снігу.
- Під час бурі сніг падав з неймовірною швидкістю 5-10 см/год. Хоча найсильніший снігопад вже закінчився, в деяких прибережних районах може випасти ще 5-10 см снігу.
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