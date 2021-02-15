Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні

У другій половині лютого буде абсолютно протилежна погода.

В Україні почнеться різке потепління до кінця лютого / Фото ua.depositphotos.com

Істотне і швидке потепління в Україні почнеться вже з 20-х чисел лютого.

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Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає Obozrevatel.

За її словами, потепління буде різким.

"Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як було в січні - було -20, потім + 7 градусів. Але, тим не менш, зима закінчиться в свої терміни", - повідомила вона.

Синоптик також зазначила, що ознаки потепління можна помітити вже зараз. Наприклад, сніг, який засипав Україну в ці дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Це вказує на те, що "немає холодних процесів", пояснила вона.

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