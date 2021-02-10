Синоптик назвала дату, коли морози залишать Україну

За її словами, дуже на країну чекає незначна відлига - морози почнуть відступати.

Синоптик спрогнозувала потепління / Фото ua.depositphotos.com

Понад тиждень в Україні вирує негода, більшість міст завалює снігом, на дорогах ожеледь. Така погода триматиметься ще до кінця лютого.

Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Gazeta.ua.

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"Чекаємо підряд ще два циклони. Перший буде менш активний. А 12-13 лютого - сильніший. У західних та північних областях прогнозуємо великі снігопади. У центральних та східних областях буде мокрий сніг, на півдні - дощ. Не обійдеться без ожеледі, налипання мокрого снігу та сильних поривів вітру до 20 метрів за секунду. У більшості областей навіть хуртовини", - розповіла вона.

Найхолодніше буде після 15 лютого. За словами синоптика, снігопади припиняться, але по всій території країни вдарять морози. На півночі, заході позначки термометрів опускатимуться до -18°, місцями до -24°.

З 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

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