Зараз на високогір'ї Карпат дме невеликий вітер та капає дощ.

У Карпатах сьогодні температура впала до 0°.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як повідомляється, зараз на високогір'ї Карпат хмарно, йде дощ. Як видно на фото, на грунті з'явилася паморозь.

"Станом на 10:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ, вітер південно-західний, 3-4 м/с.Температура навколишнього середовища 0°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з понеділка, 20 вересня, в Україну заходитиме справжній холод. Тому найближчими днями потепління чекати не варто.

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"Циклон буде поступово відступати, за ним буде втягуватися північними та північно-західними вітрами холодне повітря", - пояснила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на сьогодні, 20 вересня

У Києві сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +6°, вдень +11°, злива.

У Львові в понеділок буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі +5°, вдень +11°.

У Луцьку - суцільна хмарність, похмуро, вночі +5°, вдень +10°.

У Рівному в понеділок очікується похмура погода, суцільна хмарність, вночі +5°, вдень +9°, невеликий дощ.

У Тернополі 20 вересня вночі буде +5°, вдень +11°, похмуро, суцільна хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно і похмуро, вночі +6°, вдень +11°, невеликий дощ.

В Івано-Франківську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +7°, вдень +13°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +14°.

У Вінниці сьогодні буде +6°...+12°, похмуро, суцільна хмарність.

У Житомирі в понеділок буде вночі +6°, вдень +11°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +6°, вдень +12°, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +8°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність.

У Полтаві сьогодні-похмуро, суцільна хмарність, температура повітря +8°...+13°, невеликий дощ.

В Одесі 20 вересня - невелика хмарність, температура вночі +9°, вдень +20°.

У Херсоні в понеділок вночі +8°, вдень +19°, невелика хмарність.

У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +8°, вдень +18°.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +8°, вдень +16°, похмуро, суцільна хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +7°...+12°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +8°, вдень +16°, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність.

У Сімферополі в понеділок буде трохи хмарно, +9°...+18°, невеликий дощ.

У Краматорську буде невелика хмарність, температура вночі +8°, вдень +18°.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність і легкий дощик, температура вночі +7°, вдень +21°.

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Автор: Катерина Лиманська