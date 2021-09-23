Перший сніг вкрив гору Томнатик.

У Чернівецькій області випав перший сніг. Він вкрив гору Томнатик.

Відповідні фото були опубліковані у Facebook-спільноті "РЛС "Памір" г. Томнатик".

"В горах сніги, в наших горах вже ранні сніги. Краса що зачаровує", - йдеться у дописі.

Відзначимо, що раніше Карпати замело снігом. Зокрема, сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року та наступні зими в Україні будуть морозними.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.

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Автор: Катерина Лиманська