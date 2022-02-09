У двох областях України оголосили І рівень небезпеки через можливі підтоплення.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Як зазначається, з 9 по 12 лютого у зв'язку з вiдлигою та опадами на рiчках басейну Захiдного Бугу у Львівській та Волинській областях очікується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 метра над рiвнями на 08:00 8 лютого.
"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Захiдний Буг - м.Кам'янка-Бузька", - йдеться у попередженні.
Погода в Україні сьогодні
У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 0°, вдень +4°.
У Львові в середу буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +3°, вдень +6°, невеликий дощ.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +6°.
У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +2°, вдень +5°.
У Тернополі 9 лютого вночі буде +1°, вдень +5°, похмуро, суцільна хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +3°.
В Івано-Франківську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +3°, вдень +8°.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +2°...+4°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.
У Чернівцях у середу - невелика хмарність, вночі +3°, вдень +8°.
У Вінниці сьогодні буде 0°...+3°, похмуро, суцільна хмарність.
У Житомирі в середу буде вночі +1°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі -1°, вдень +4°, дощ з мокрим снігом.
У Кропивницькому температура вночі буде -1°, вдень +3°, невелика хмарність, легкий дощ.
У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+3°.
В Одесі 9 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.
У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
У Запоріжжі температура вночі -2°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме -3°...+2°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі -3°, вдень +2°.
У Дніпрі температура вночі буде -2°, вдень +2°, похмуро, суцільна хмарність.
У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, -3°...+1°.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень -1°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень 0°.