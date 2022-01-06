Сьогодні у Карпатах можливе сходження лавин.
Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 6 січня на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено 3 рівень небезпечності.
Штормове попередження у Карпатах
Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні, 6 січня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.
За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області очікуються значні дощі з переходом у мокрий сніг, а в Карпатах очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу й ожеледиця на дорогах.