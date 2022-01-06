Сьогодні у горах збережеться значна сніголавинна небезпека.

Сьогодні у Карпатах можливе сходження лавин.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 6 січня на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено 3 рівень небезпечності.

Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні, 6 січня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області очікуються значні дощі з переходом у мокрий сніг, а в Карпатах очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу й ожеледиця на дорогах.

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