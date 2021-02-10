У Карпатах оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки

Через негоду у горах можуть зійти лавини.

Вчений визначає рівень сніголавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 10 лютого, у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"На високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Негода в Україні

Завтра, 11 лютого, в Україні знову очікується погіршення погодних умов.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь.

У західній частині пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності - жовтий), у Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

У п'ятницю, 12 лютого, у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, хуртовини, снігові замети.

В Одеській, Миколаївській областях утворення снігового покриву. У центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. В Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий).

Приріст снігу в західних, північних областях 10-20 см, у південних, центральних областях 10-15 см, у східних областях 5-7 см.

12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, 13-14 лютого в Україні значне зниження температури: вночі до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу.