Теплий листопад: температура у Києві перевищила кліматичну норму

Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним.

Листопад у Києві був темплішим, ніж зазвичай / фото УНІАН

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°, що вище за кліматичну норму на 1,7°.

Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4°", - йдеться у повідомленні.

Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус -3,8°, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7°.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.

Температурні рекорди Києва: