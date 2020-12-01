Теплий листопад: температура у Києві перевищила кліматичну норму
Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним.
Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°, що вище за кліматичну норму на 1,7°.
Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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"Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4°", - йдеться у повідомленні.
Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус -3,8°, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7°.
У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.
Температурні рекорди Києва:
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... -6°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ-1°... -5°
- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава+2°... -3°
- Рівне-1°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків0°... -4°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці-1°... -5°