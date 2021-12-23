Цього року зима прийшла до столиці на 3 тижні пізніше норми.

До Києва завітала метеорологічна зима.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 20 грудня. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці", - повідомили кліматологи.

За даними фахівців цього року зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми.

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Як повідомляється, 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

В обсерваторії нагадали, що найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

Погода у Києві сьогодні, 23 грудня

За прогнозом Погода УНІАН, сьогодні в Києві буде морозний, але сонячний день. Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до -8°. Вітер дутиме західний, а його швидкість складе 1,2 - 1,7 м/с.

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