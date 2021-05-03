Вдень 3 травня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомили у КМДА.
Читайте такожНа Великдень Україну заллє дощами, але при цьому потеплішає до +25° (карта)Нагадаємо, під час сильного вітру потрібно:
усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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