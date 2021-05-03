Киян попереджають про сильні пориви вітру протягом доби.

Вдень 3 травня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомили у КМДА.

Читайте такожНа Великдень Україну заллє дощами, але при цьому потеплішає до +25° (карта)Нагадаємо, під час сильного вітру потрібно:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Автор: Ольга Робейко