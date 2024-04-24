У Словенії зафіксували рекордне зниження температури на 26,2 градуса лише за добу.

У квітні Європа пережила один із найшвидших і найсильніших перепадів температури за всю історію спостережень: від рекордного літнього тепла на початку місяця до рекордних холодів і заморозків наприкінці місяця. Про це пише The Watchers.

Як повідомляється, температура по всій Європі протягом перших двох тижнів квітня була рекордно високою. Аномальне тепло сприяло ранньому цвітінню багатьох рослин. Однак у середині квітня за спекою послідувала різка зміна погоди, що призвела до незвично низьких температур, крижаного дощу і снігу.

Вчені кажуть, що Європа ніколи не бачила такого екстремального місяця.

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"Європа переживає найекстремальніший місяць за всю історію", - сказав історик погоди і кліматолог Максиміліано Еррера.

Словенія стала яскравим прикладом такої різкої кліматичної зміни. 16 квітня, після більш ніж десяти днів літньої погоди з максимальною температурою вище +30 °C, країна повідомила про різку зміну погоди. Температура впала до заморозків, а похолодання супроводжувалося сильним вітром, дощем і снігом

Так, найзначніше падіння температури зафіксували в Подчетртеці, місті на сході Словенії, де температура впала з +27,2°C до всього лише +1°C. Це рекордне зниження температури на 26,2 градуса всього за добу.

Аналогічна швидка зміна температури відбулася в усій Центральній Європі, що серйозно вплинуло на сільське господарство регіону, особливо на фруктові дерева і виноградники, які тепер уразливі після раннього цвітіння.

Учора, 23 квітня, у багатьох регіонах Європи, від Фінляндії до Німеччини та Хорватії, випав сніг. У Гельсінкі довелося повністю зупинити трамвайний рух через крижаний дощ і снігопад.

У горах Німеччини за добу випало понад 40 см снігу і понад метр - за останні п'ять днів.

Повідомляється також, що 23 квітня сніг випав на півдні Хорватії, а також у Латвії, Естонії та Литві. Незвично холодна погода також перетнула Середземне море і досягла Північної Африки.

За прогнозами, повернення до більш високих температур на більшій частині території Європи очікується 28 і 29 квітня.

Коли потеплішає в Україні - прогноз

Відома синоптикиня Наталка Діденко каже, що потепління в Україні очікується вже наприкінці поточного тижня. За її даними, у суботу та неділю буде чудова сонячна погода, а температура підвищиться до +18...+23 градусів.

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