За словами синоптика, у середу-четвер трохи похолодає до +14...+16 градусів.

Найближчої ночі температура повітря почне поступово підвищуватися, вночі очікується +5+10 градусів. Та незабаром до України прийде похолодання.

Читайте такожУкраїну заллють дощі, потеплішає до +25°: прогноз погоди на тиждень (карта)Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Telegram.

За її словами, 11-го травня у більшості областей України очікуються максимальні +17... +22 градуси.

"Прохолодніше буде в Криму, в Дніпрі з районами та в східних областях, +12+16 градусів. Завтра буде багато сонця і, відповідно, погода обіцяє бути сухою", - розповіла Діденко.

Та 11-го травня циклон розташується на сході України. Він зумовить дощі та поривчастий вітер у східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкащини та Кропивницького з районами.

"Кияни! Завтра в столиці світитиме сонце, ніяких дощів, заморозків, протягом дня очікуються розкішні +20... +22 градуси!", - зазначила синоптик.

За її словами, вже у середу-четвер трохи похолодає, до +14... +16 градусів. Та з пятниці вже потеплішає, але прийдуть дощі.

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Автор: Ольга Робейко