Українців попередили про різке погіршення погоди 1 лютого

11:08, 31 січня 2021
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Синоптики прогнозують сніг, дощ, ожеледицю.

Погода в Україні погіршиться / фото УНІАН
Погода в Україні погіршиться / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов на території України завтра, 1 лютого.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.На вихідних сніг в Україні припиниться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12° (карта)

"1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

У ДСНС попереджають, що погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

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Автор: Світлана Закелова

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