Температура повітря прогріється до +34 градусів.

Окупований пересушений Крим, який донедавна був на межі катастрофи через посуху, раптом пішов під воду. На гористу Ялту буквально впало море. Цей циклон зачепив все наше морське узбережжя.

Читайте такожУ Чернівецькій області раптова злива затопила десятки сіл, вулиці перетворились на ріки (відео)Цього ж тижня у нас буде лише на кілька градусів прохолодніше, ніж в Африці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, з 21 червня очікується до +29 на Заході та Півдні, й +32 у решті регіонів. У понеділок короткочасні дощі можуть покрапати у західних регіонах.

А з вівторка почнуться грози, вони накриють всю Україну, крім східних областей. Спека буде просмажувати нас до кінця тижня.

Прогноз погоди на літо в Україні

Влітку температура повітря в Україні може сягати 40 градусів. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним", – сказав Кульбіда.

За словами директора Укргідрометцентру, температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко