Вночі та вранці на півночі та в центрі 20 жовтня можливий мокрий сніг.

У четвер, 20 жовтня, в Україні можливий перший сніг. Тобто очікується він не лише в Карпатах, як до цього.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, 20 жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.

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"Завтра очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4...+9 градусів, у південній частині буде вище, +8...+14 градусів", - каже Діденко.

20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях. До похолодання приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.

"У Києві в четвер - різка зміна погоди! Похолодання до +5...+7 градусів, пройде дощ, вранці можливий мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів", - прогнозує синоптик.

Похолодання в Україні: прогноз УГМЦ

Як повідомляли в Укргідрометцентрі, 19-20 жовтня очікується зміна погоди: пройдуть дощі, 20 жовтня в Карпатах з мокрим снігом.

У більшості областей місцями пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. Температура вночі 1-8° тепла, вдень поступове зниження до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°.

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