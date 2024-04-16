У багатьох областях вітер був настілки сильний, що валив дерева та зривав дахи.

Вночі в Україні вирувала потужна негода. Рятувальники повідомили оперативну інформацію щодо ліквідації її наслідків.

Так, за даними ДСНС, надзвичайники 73 рази залучались до розпилення та прибирання повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Всього наслідки негоди в Україні ліквідовували 200 осіб та 45 одиниць техніки ДСНС.

"Станом на 07:00, за інформацією Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях", - повідомляють в ДСНС.

Зазначається, що найбільша кількість знеструмлених населених пунктів у Дніпропетровській області - 101. До відновлення залучено бригади обленерго.

На Дніпропетровщині пориви вітру знесли дах господарчої споруди, який впав на дорогу та заблокував рух транспорту. Надзвичайники розпиляли пошкоджені конструкції та звільнили проїзд.

А у Запоріжжі звалене вітром дерево впало на два автомобілі та громадський транспорт.

Погода в Україні - прогноз на 16 квітня

Нагадаємо, вчора в Україні спостерігалося погіршення погоди. У багатьох областях пройшли дощі грозами та сильними поривами вітру 15-20 м/с.

Сьогодні ж, за прогнозом Укргідрометцентру, погода буде більш спокійною.

Буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім півдня, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, в Карпатах та на Прикарпатті місцями значні дощі.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині +24°...+29°, на решті території та узбережжі морів стовпчики термометрів покажуть +17°...+22°, а у більшості західних та північних областей буде +13°...+18°.

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