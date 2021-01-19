В Аргентині потужний землетрус призвів до повної паніки серед населення
На цей час інформації щодо жертв або постраждалих немає.
Сьогодні вночі на заході Аргентини стався потужний землетрус магнітудою 6,4.
Про це повідомляє Tiempo de San Juan.
Пустелю цукру засипало снігом (фото)
В результаті землетрусу провінція Сан-Хуан залишилася без електрики. В автомобілях і будинках спрацювала сигналізація, а люди в паніці вибігали на вулицю.
"У провінції було кілька хвилин повної паніки", - повідомляє видання.
Через двадцять хвилин відбулися повторні поштовхи, проте вони були менш потужні.
На цю мить інформації щодо жертв або постраждалих немає.
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