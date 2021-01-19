В Аргентині потужний землетрус призвів до повної паніки серед населення

На цей час інформації щодо жертв або постраждалих немає.

В Аргентині стався потужний землетрус / фото REUTERS

Сьогодні вночі на заході Аргентини стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляє Tiempo de San Juan.

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В результаті землетрусу провінція Сан-Хуан залишилася без електрики. В автомобілях і будинках спрацювала сигналізація, а люди в паніці вибігали на вулицю.

"У провінції було кілька хвилин повної паніки", - повідомляє видання.

Через двадцять хвилин відбулися повторні поштовхи, проте вони були менш потужні.

На цю мить інформації щодо жертв або постраждалих немає.

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