В результаті стихії постраждали понад 1,4 мільйона осіб.

У Нігерії сталася найсильніше за всю історію повінь: постраждало понад 1,4 мільйона людей і близько 500 людей загинули.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, повінь накрила 27 з 36 штатів країни. Близько 500 людей загинули і 1546 отримали поранення. Крім того постраждало понад 1,4 мільйона осіб.

Тим часом синоптики кажуть, що до закінчення сезону в грудні очікується більше дощів і повеней.

Ураган Іен: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, днями раніше ураган Іен залишив без електрики 11 мільйонів людей на Кубі. Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Як повідомляється, швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

У міру наближення до Флориди ураган посилився. Повідомлялося, що Іен викликав небезпечні для життя штормові нагони - хвилі, гнані вздовж узбережжя висотою до 3,7 метра.

Потім повільно рухається шторм просунувся вглиб суші і після шести годин ослаб до категорії 2 з максимальною швидкістю вітру 170 км/год.

У США 27 людей стали жертвами урагану "Іен".

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