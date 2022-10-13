У Нігерії сталася найсильніше за всю історію повінь: постраждало понад 1,4 мільйона людей і близько 500 людей загинули.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, повінь накрила 27 з 36 штатів країни. Близько 500 людей загинули і 1546 отримали поранення. Крім того постраждало понад 1,4 мільйона осіб.
Тим часом синоптики кажуть, що до закінчення сезону в грудні очікується більше дощів і повеней.
Ураган Іен: що про нього відомо
Як повідомляв УНІАН, днями раніше ураган Іен залишив без електрики 11 мільйонів людей на Кубі. Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Як повідомляється, швидкість вітру перевищувала 200 км/год.
У міру наближення до Флориди ураган посилився. Повідомлялося, що Іен викликав небезпечні для життя штормові нагони - хвилі, гнані вздовж узбережжя висотою до 3,7 метра.
Потім повільно рухається шторм просунувся вглиб суші і після шести годин ослаб до категорії 2 з максимальною швидкістю вітру 170 км/год.
У США 27 людей стали жертвами урагану "Іен".