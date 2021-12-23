Море почало парити через різницю температур. Таке можливо лише за сильних морозів.

В Одесі спостерігали рідкісне природне явище: море вкрилося парою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, таке явище можна спостерігати лише взимку лише за умови сильних морозів. Акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

Повідомляється, що сьогодні вночі в Одесі було 10 градусів нижче нуля, а температура морської води +5. Тож зранку і з'явилася пара.

Погода в Україні 23 грудня

У Києві сьогодні буде ясно і безхмарно. Температура повітря вночі -13°, вдень -8°.

У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі -6°, вдень -3°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -4°.

У Рівному в четвер очікується невелика хмарність, вночі -7°, вдень -5°.

У Тернополі 23 грудня вночі буде -7°, вдень -5°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -6°.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -5°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть -4°...-1°, похмуро, суцільна хмарність.

У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -2°.

У Вінниці сьогодні буде -9°...-7°, невелика хмарність.

У Житомирі в четвер буде вночі -11°, вдень -7°, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі -13°, вдень -9°.

У Кропивницькому температура вночі буде -12°, вдень -9°, ясно і безхмарно.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря -13°...-8°.

В Одесі 23 грудня - ясно і безхмарно, температура вночі -7°, вдень -5°.

У Херсоні в четвер вночі -11°, вдень -6°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі -10°, вдень -6°.

У Запоріжжі температура вночі -11°, вдень -8°, невелика хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме -15°...-10°, ясно і безхмарно.

У Харкові - ясно і безхмарно, температура вночі -15°, вдень -9°.

У Дніпрі сьогодні температура вночі буде -11°, вдень -7°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в четвер буде ясно і безхмарно, -11°...-6°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вночі -16°, вдень -9°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -15°, вдень -9°.

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