Слизько та холодно: на дорогах в Україні очікується ожеледиця

11:07, 19 січня 2021
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У західних областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

В Україні очікується ожеледиця / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
В Україні очікується ожеледиця / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Українців попереджають про ожеледицю на дорогах.

За інформацією Укргідрометцентру, 19 січня  в Україні холодна погода: температура вночі -17°...-22°, у північно-західних областях місцями до -25°, вдень -11°...-16°; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі -10°-15°, вдень -4°...-9°. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Як повідомляється, у Київській області температура вночі -17°...-22°, вдень -11°...-16°,  у Києві - вночі -18°...-20°, вдень -13°...-15°. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Погода в Україні 20 та 21 січня

За даними ДСНС, 20-21 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень 20 січня у більшості західних областей невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с.  На дорогах місцями ожеледиця.

У Київській області та в столиці без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

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Автор: Катерина Лиманська

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