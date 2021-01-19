Слизько та холодно: на дорогах в Україні очікується ожеледиця
У західних областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Українців попереджають про ожеледицю на дорогах.
За інформацією Укргідрометцентру, 19 січня в Україні холодна погода: температура вночі -17°...-22°, у північно-західних областях місцями до -25°, вдень -11°...-16°; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі -10°-15°, вдень -4°...-9°. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба ДСНС України.
Снігопади та мороз: синоптик розповів, якої погоди очікувати українцям у лютому
Як повідомляється, у Київській області температура вночі -17°...-22°, вдень -11°...-16°, у Києві - вночі -18°...-20°, вдень -13°...-15°. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Погода в Україні 20 та 21 січня
За даними ДСНС, 20-21 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень 20 січня у більшості західних областей невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.
У Київській області та в столиці без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Сьогодні в Україні очікується тріскучий мороз, а на заході піде сніг (карта)
- "Морози ще триватимуть": синоптик зробила невтішний прогноз для українців
- Пустелю Сахара засипало снігом (фото)
- В Аргентині потужний землетрус призвів до повної паніки серед населення
- "Світлові стовпи": під Одесою в небі помітили рідкісне природне явище (фото)
- Вінниця-9°... -19°
- Дніпро-10°... -20°
- Донецьк-13°... -25°
- Житомир-11°... -23°
- Запоріжжя-10°... -17°
- Івано-Франківськ-4°... -7°
- Київ-12°... -22°
- Кропивницький-12°... -20°
- Луганськ-16°... -25°
- Луцьк-10°... -11°
- Львів-3°... -4°
- Миколаїв-10°... -16°
- Одеса-8°... -11°
- Полтава-13°... -16°
- Рівне-13°... -14°
- Сімферополь-7°... -12°
- Суми-15°... -23°
- Тернопіль-8°... -9°
- Харків-13°... -23°
- Херсон-9°... -17°
- Хмельницький-9°... -10°
- Черкаси-12°... -17°
- Чернігів-14°... -23°
- Чернівці-6°... -8°