У Києві, за прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається, температура сягатиме +13 градусів.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз на перший день нового робочого тижня, на 10 жовтня. За її словами, понеділок принесе трохи дощів.

"Дощі пройдуть на Лівобережжі. Карта. Але на решті території все ж буде суха погода", - написала вона у своєму Facebook.

Діденко додала, що надалі протягом тижня суттєві опади малоймовірні.

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"Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12...+18 градусів, що також досить комфортно", - додала синоптик.

У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.

До України завітало бабине літо: скільки триватиме

Бабине літо, яке завітало в Україну, може затриматись до кінця другої декади жовтня. Такий прогноз оприлюднив народний синоптик Стас Щедрін.

"Скоріш за все бабине літо... затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", - сказав народний синоптик.

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