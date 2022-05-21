Сьогодні й завтра в Україні очікуються дощі з грозами та стрибки температури.

Сьогодні та завтра в Україні очікується нестійка погода з опадами, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря.

Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За словами синоптика, цими вихідними погодні умови в Україні визначатиме активний циклон Emmelinde.

"Його атмосферні фронти прокотяться територією нашої країни впродовж суботи та неділі. У зв'язку з цим, на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями вони супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру", - розказав він.

Крім того, за словами синоптика, швидка зміна повітряних мас сприятиме відчутним коливанням температури повітря та атмосферного тиску.

"Також посилиться вітер, особливо в неділю, внаслідок проходження тилової частини циклону. У багатьох областях пориви досягатимуть небезпечних значень у 15 – 20 м/с", - попередив фахівець.

Зокрема, за прогнозом синоптика, у неділю в західних областях очікується вітер до 9 - 14 м/с, швидкість поривів сягатиме 17 - 22 м/с. Температура повітря знизиться: вночі +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С.

У північних областях протягом доби очікується похмура та дощова погода, у Київській та Чернігівській областях вдень пориви, 15-20 м/с.Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +11...+16 °С.

У центральних регіонах вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Вночі температура становитиме +11...+16 °С, вдень +15...+20 °С.

У південних областях вночі пройде невеликий дощ, місцями з грозою (за винятком Одеської області). Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме +13...+18 °С, максимальна вдень +19...+24 °С, на півдні Одещини до +26 °С.

У східних областях протягом доби періодично випадатимуть невеликі опади. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +16…+21 °С.

Нагадаємо, на сьогодні в більшості областей України оголошено штормове попередження.

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