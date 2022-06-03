За прогнозом Наталки Діденко, зниження температури в Україні очікується 5 червня.

Найближчими вихідними в Україні очікується зміна погоди. Зокрема, субота буде теплою, а в неділю очікується похолодання.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, за її прогнозом, 4 червня температура повітря вдень становитиме +24...+28 градусів, на Півдні та Сході +25...+31 градус. Дощі, місцями з грозами, пройдуть лише в західних областях.

У неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України та похолоднішає.

"Температура повітря знизиться до +17...+22 градусів, лише у південній частині та в східних областях України тепла, навіть спекотна, погода затримається: +25...+32 градуси", - каже синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом Погода УНІАН, у найближчі два дні в Україні буде тепла погода. Температура підійматиметься до +23°...+33°. У суботу буде переважно сухо, а в неділю, 5 червня, в Україну увірвуться дощі. Разом з опадами на захід і північ країни прийде невелике похолодання - стовпчики термометрів опустяться до +17°...+21°.

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