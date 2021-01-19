В Україну йде відлига: ночі стануть теплішими та підуть дощі
Завтра вдень в Україні переважно 5-10° морозу, на заході вдень від 2° морозу до 3° тепла.
В Україні в четвер та п’ятницю, 21-22 січня, очікується підвищення денної температури до відлиги.
Про це Український гідрометцентр повідомляє у Facebook.
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За даними синоптиків, завтра на заході країни невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на Закарпатті помірний сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу, у північно-східних та східних областях вночі 21-26°, вдень 12-17° морозу, на заході країни вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
21-22 січня буде значне послаблення нічних морозів та підвищення денної температури до відлиги, переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні 21 січня невеликий сніг, 22 січня - невеликий дощ.
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