Наступний місяць буде трохи теплішим, ніж зазвичай.

Середня місячна температура в Україні у травні передбачається на рівні +15°...+18°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У горах +11°...+13°, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у західних областях 62-89 мм (у Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазначається, що зазвичай середня місячна температура повітря у травні становить +13°...+17°, в гірських районах +7°...+12°.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0°...-6°, в Карпатах та на північному сході до -7°...-10°, на узбережжі морів місцями 0°...+3°. Заморозки відмічено у першій половині місяця в Україні, у другій половині - у північних, центральних, східних областях та в Карпатах.

Абсолютний максимум температури повітря зафіксований на рівні +31°...+37°, на півдні Одещини, на Луганщині та в Криму до +38°...+39°, в горах +22°...+30°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях, в горах Криму 62-81 мм, на Прикарпатті та в Карпатах 85-148 мм.

Стійке підвищення температури через +15°, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій декаді травня. На Закарпатті та півдні - у першій.

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Автор: Олена Пилипчак