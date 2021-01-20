В Якутії температура впала до -58° (фото)

15:02, 20 січня 2021
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У регіоні зафіксували найтриваліше похолодання за останні 14 років.

фото Bolot Bochkarev, Twitter
фото Bolot Bochkarev, Twitter

В Якутії спостерігається найтриваліше похолодання за останні 14 років.

Про це повідомляє The Watchers.

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Як повідомляється, Якутія пережила найтриваліший період похолодання, коли в середині грудня 2020 року температура впала нижче -40°. В даний час цей район знаходиться в лещатах аномально тривалого періоду сильного холоду, що вважається незвичним навіть за сибірськими мірками.

А в останні кілька днів стовпчики термометрів впали ще нижче - до -50°.

У такі морози головне правило - не стояти на одному місці й продовжувати рух.

Днями в Делянкірі, невеликому районі на північний схід від Якутська, спостерігалося -58,1°.

За прогнозами синоптиків, суворі холоди ще посилюватимуться.

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Перевод: Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодатемператураЯкутія
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