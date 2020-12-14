В Італії почалося виверження вулкану Етна (фото, відео)

17:03, 14 грудня 2020
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Етна - найбільш високий діючий вулкан Європи.

На Сицилії почав вивергатися вулкан / фото REUTERS
На Сицилії почав вивергатися вулкан / фото REUTERS

В Італії на острові Сицилія почав вивергатися вулкан Етна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, вивергатися вулкан почав ще 13 грудня - фонтани лави та іскри були добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.

За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни й місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.

Довколишні села засипає попелом / фото REUTERS
Довколишні села засипає попелом / фото REUTERS

За даними телеканалу Дождь, вулкан Етна викинув лаву на висоту до 100 метрів, а шлейф попелу на висоту близько п'яти кілометрів.

Так Етна виглядає з космосу / фото NASA
Так Етна виглядає з космосу / фото NASA

Вулкан Етна: що про нього відомо

  • Етна - найбільш високий діючий вулкан в Європі.
  • На 2018 рік висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.
  • Етна займає територію площею 1190 квадратних кілометрів. Таким чином, Етна - найбільший активний вулкан Італії, що перевершує свого найближчого "суперника" - Везувій - більш ніж у 2,5 рази.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: відеофотовулканвиверження вулкану
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