В Італії почалося виверження вулкану Етна (фото, відео)
Етна - найбільш високий діючий вулкан Європи.
В Італії на острові Сицилія почав вивергатися вулкан Етна.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, вивергатися вулкан почав ще 13 грудня - фонтани лави та іскри були добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.
За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни й місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.
За даними телеканалу Дождь, вулкан Етна викинув лаву на висоту до 100 метрів, а шлейф попелу на висоту близько п'яти кілометрів.
Вулкан Етна: що про нього відомо
- Етна - найбільш високий діючий вулкан в Європі.
- На 2018 рік висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.
- Етна займає територію площею 1190 квадратних кілометрів. Таким чином, Етна - найбільший активний вулкан Італії, що перевершує свого найближчого "суперника" - Везувій - більш ніж у 2,5 рази.
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