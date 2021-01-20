До + 8°: завтра в Україну увірветься потепління (карта)

16:30, 20 січня 2021
118

Найтепліше буде в західних областях та на півдні країни.

Вже завтра в Україні стане набагато тепліше / фото ua.depositphotos.com
Вже завтра в Україні стане набагато тепліше / фото ua.depositphotos.com

Із завтрашнього дня потепління торкнеться всіх куточків України. На заході - до + 8°, а на сході вдень температура буде близько 0°. По всій країні збережеться суха погода, лише в Сумській області можливий сніг.

"Запахне весною": синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні

Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень +3°.
  • У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.
  • У Львові в четвер буде трохи хмарно, вночі +3°, вдень +5°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +4°.
  • У Рівному в четвер буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +3°.
  • У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +3°, без опадів.
  • У Хмельницькому завтра хмарно, вночі 0°, вдень +3°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Чернівцях у четвер буде мінлива хмарність, вночі 0°, вдень + 8°.
  • У Вінниці завтра незначна хмарність, -3°...+2°.
  • У Житомирі в четвер буде ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +4°.
  • У Черкасах вночі -6°, вдень +2°, мінлива хмарність.
  • У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі -4°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря -4°...-1°.
  • В Одесі 21 січня буде незначна хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.
  • У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +6°, ясно і безхмарно.
  • У Миколаєві завтра буде безхмарна погода, вночі -2°, вдень +4°.
  • У Запоріжжі незначна хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...-2°, очікується сніг.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень -2°.
  • У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень -1°.
  • У Сімферополі в четвер буде незначна хмарність, + 2°...+6°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде невелика хмарність, температура вночі -8°, вдень -7°.
В Україну прийшла відлига / УНІАН
В Україну прийшла відлига / УНІАН

Народні прикмети 21 січня

21 січня - відоме, як свято "Випровадження (Прогону) свят" - завершення всіх свят. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового.

У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. За старих часів цей день прийнято повністю присвячувати гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.

За народними прикметами 21 січня слід стежити за вітром: як подує з півдня - чекай грозового літа.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода в Україніпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-1°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
56 %
755 мм
9.5 м/с
7 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся