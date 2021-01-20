До + 8°: завтра в Україну увірветься потепління (карта)

Найтепліше буде в західних областях та на півдні країни.

Вже завтра в Україні стане набагато тепліше / фото ua.depositphotos.com

Із завтрашнього дня потепління торкнеться всіх куточків України. На заході - до + 8°, а на сході вдень температура буде близько 0°. По всій країні збережеться суха погода, лише в Сумській області можливий сніг.

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Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень +3°.

У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.

У Львові в четвер буде трохи хмарно, вночі +3°, вдень +5°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +4°.

У Рівному в четвер буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +3°.

У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +3°, без опадів.

У Хмельницькому завтра хмарно, вночі 0°, вдень +3°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.

У Чернівцях у четвер буде мінлива хмарність, вночі 0°, вдень + 8°.

У Вінниці завтра незначна хмарність, -3°...+2°.

У Житомирі в четвер буде ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Черкасах вночі -6°, вдень +2°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі -4°, вдень +1°.

У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря -4°...-1°.

В Одесі 21 січня буде незначна хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.

У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +6°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві завтра буде безхмарна погода, вночі -2°, вдень +4°.

У Запоріжжі незначна хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...-2°, очікується сніг.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень -2°.

У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень -1°.

У Сімферополі в четвер буде незначна хмарність, + 2°...+6°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°.

У Сєвєродонецьку завтра буде невелика хмарність, температура вночі -8°, вдень -7°.

В Україну прийшла відлига / УНІАН

Народні прикмети 21 січня

21 січня - відоме, як свято "Випровадження (Прогону) свят" - завершення всіх свят. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового.

У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. За старих часів цей день прийнято повністю присвячувати гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.

За народними прикметами 21 січня слід стежити за вітром: як подує з півдня - чекай грозового літа.

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