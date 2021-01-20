До + 8°: завтра в Україну увірветься потепління (карта)
Найтепліше буде в західних областях та на півдні країни.
Із завтрашнього дня потепління торкнеться всіх куточків України. На заході - до + 8°, а на сході вдень температура буде близько 0°. По всій країні збережеться суха погода, лише в Сумській області можливий сніг.
"Запахне весною": синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні
Про це повідомляє Погода УНІАН.
- У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень +3°.
- У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.
- У Львові в четвер буде трохи хмарно, вночі +3°, вдень +5°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +4°.
- У Рівному в четвер буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +3°.
- У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +3°, без опадів.
- У Хмельницькому завтра хмарно, вночі 0°, вдень +3°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.
- У Чернівцях у четвер буде мінлива хмарність, вночі 0°, вдень + 8°.
- У Вінниці завтра незначна хмарність, -3°...+2°.
- У Житомирі в четвер буде ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Черкасах вночі -6°, вдень +2°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі -4°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря -4°...-1°.
- В Одесі 21 січня буде незначна хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.
- У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +6°, ясно і безхмарно.
- У Миколаєві завтра буде безхмарна погода, вночі -2°, вдень +4°.
- У Запоріжжі незначна хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...-2°, очікується сніг.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень -2°.
- У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Сімферополі в четвер буде незначна хмарність, + 2°...+6°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде невелика хмарність, температура вночі -8°, вдень -7°.
Народні прикмети 21 січня
21 січня - відоме, як свято "Випровадження (Прогону) свят" - завершення всіх свят. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового.
У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. За старих часів цей день прийнято повністю присвячувати гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.
За народними прикметами 21 січня слід стежити за вітром: як подує з півдня - чекай грозового літа.
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- Вінниця-5°... -8°
- Дніпро-14°... -19°
- Донецьк-13°... -25°
- Житомир-3°... -5°
- Запоріжжя-11°... -18°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ-7°... -9°
- Кропивницький-9°... -14°
- Луганськ-16°... -28°
- Луцьк0°... -1°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв-5°... -11°
- Одеса0°... -7°
- Полтава-13°... -17°
- Рівне-2°... -3°
- Сімферополь-2°... -4°
- Суми-12°... -20°
- Тернопіль-3°... -4°
- Харків-12°... -22°
- Херсон-5°... -10°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-8°... -13°
- Чернігів-11°... -12°
- Чернівці-2°... -6°