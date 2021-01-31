Над Україною в лютому будуть "воювати" кілька циклонів - синоптик

Наприкінці першої декади лютого очікується "хороше потепління".

Синоптик дала прогноз на лютий 2021 / фото REUTERS

У першій декаді лютого за погоду в країні буде "битися" одразу кілька циклонів. Буде і дощ, й мокрий сніг.

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише "Обозреватель". Читайте також Українців попередили про різке погіршення погоди 1 лютого

За її словами, температура в лютому буде і підвищуватися, і знижуватися, але в межах першої декади треба очікувати похолодання.

При цьому над територією України будуть "воювати" одразу кілька циклонів. За прогнозом синоптика, погодні "події" у першій декаді лютого будуть пов'язані саме з цими процесами.

Зокрема ,"не буде такого серйозного похолодання, як було попереднє, але сніговий покрив посилюється".

Наприкінці першої декади очікується "хороше потепління", потім знову незначне похолодання.

"То тепло, то холод, але вони не будуть екстремальними", - пообіцяла Мартазінова.

Прогноз на лютий від народного синоптика Леоніда Горбаня