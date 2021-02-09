Кліматолог здивувала прогнозом на кінець лютого і спрогнозувала "екстремальну" весну в Україні

У березні будуть морози, а в квітні і травні країну заллє дощами.

За словами кліматолога, в березні ще йтиме сніг / Фото REUTERS

В Україну перше серйозне потепління прийде наприкінці лютого, але воно буде недовгим - березень здивує морозами і снігом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає Апостроф.

Читайте також "Опади слабшатимуть, а морози серйозно посиляться": синоптик дала прогноз на найближчі дні в Україні

За її словами, "екстремальними" будуть квітень і травень - очікуються величезна кількість опадів у вигляді дощів.

"Це все нестійке - це в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з'явиться теплі повітряні маси, але короткочасні. Але вже таких похолодань не буде, як зараз. Лютий дуже різний: перша половина дуже холодна і сніжна, а в другій половині з'явиться короткочасна "весна". Екстремальні опади у квітні-травні треба чекати", - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: