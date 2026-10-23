Понад 50 тисяч смертей за літо: Європа пережила найсмертоноснішу спеку в історії

Дослідники проаналізували дані приблизно 850 міст Європи.

Близько 50 тисяч європейців померли через екстремальну спеку цього літа - за оцінками науковців, зміна клімату стала причиною приблизно двох третин цих смертей. Як пише Politico, такі результати двох нових рецензованих досліджень, опублікованих у науковому журналі Nature Health. Вони стали першою комплексною оцінкою смертності під час рекордних хвиль спеки в Європі цього року.

Дослідники проаналізували дані приблизно 850 міст Європи. Отже, загальна кількість загиблих, зокрема в сільській місцевості, може бути ще вищою. Науковці також встановили, що літо 2026 року стало найсмертоноснішим через спеку в поточному столітті, значно перевершивши попередні показники.

"Ми можемо з достатньою впевненістю стверджувати, що літо 2026 року, ймовірно, стало найгіршим за всю історію спостережень за смертністю, пов’язаною зі спекою, у значній частині Європи. Ці цифри наочно нагадують, що спекотніше літо з екстремальнішими погодними умовами дедалі сильніше впливає на здоров’я населення. За цією статистикою стоять реальні люди, які загинули, та їхні родини, які переживають втрату", – сказала провідна авторка дослідження Клер Барнс, дослідниця екстремальних погодних явищ з Імперського коледжу Лондона.

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Науковці з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини дослідили 854 міста в Європейському Союзі, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії. У цих містах проживає близько 40% населення 30 країн.

Перше дослідження, що було опубліковано трохи раніше, охоплювало смертність, пов’язану зі зміною клімату, у період із 2000-го до 2025 року. Друге дослідження, що з’явилося у п’ятницю, присвячене літу 2026 року. В обох роботах науковці оцінювали надлишкову смертність через спеку, аналізуючи температурні дані та історичні моделі залежності смертності від температури. За словами дослідників, цей метод дає результати, які згодом узгоджуються з офіційною статистикою, оприлюдненою урядами.

Щоб визначити вплив саме зміни клімату, вчені порівняли фактичні погодні умови в досліджуваних містах із температурною моделлю гіпотетичного світу без глобального потепління.

З’ясувалося, що цього літа в досліджених містах через спеку померли понад 50 тисяч людей понад очікуваний рівень смертності. Приблизно 32 тисячі цих смертей були пов’язані з підвищенням температури внаслідок зміни клімату.

Дослідження також показали, наскільки смертоносним виявилося літо 2026 року порівняно з попередніми роками. За даними першої роботи, у період із 2000-го до 2025 року в Європі зафіксували загалом 430 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою. Приблизно половина з них була спричинена зміною клімату.

Показники 2026 року перевищили попередні рекорди: у 2022 році через спеку померли близько 29 тисяч людей, а у 2003-му – 28 тисяч.

Майже третина смертей, пов’язаних зі спекою цього літа, припала на хвилю спеки наприкінці червня, під час якої в Європі було побито кілька температурних рекордів.

Найбільше від спеки постраждали люди похилого віку. Водночас серед загиблих цього літа було близько 6 тисяч людей віком до 65 років.

"Тягар смертності був найбільшим серед старших вікових груп. На людей віком від 85 років припала приблизно половина всіх оцінених смертей. Однак смертність, пов’язана зі спекою, не обмежувалася людьми похилого віку. Навіть серед молодших дорослих віком від 20 до 44 років ми оцінили кількість надлишкових смертей у понад 800", – зазначив співавтор дослідження, доцент Імперського коледжу Лондона Гаріфаллос Константінудіс.

Вплив аномальної спеки на здоровʼя

Нагадаємо, за словами дослідників, різке підвищення температури повітря збільшує ризик ускладнень під час вагітності та пологів, а також проблем зі здоров’ям новонароджених. Згідно з дослідженням, під час якого опитали 1000 лікарів і акушерок, щонайменше 73% медичних працівників в Австралії, Бразилії, Великій Британії, Індії та Зімбабве останнім часом спостерігали збільшення кількості ускладнень під час вагітності та пологів, пов’язаних зі спекою.

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