Найближчої ночі температура в Україні опускатиметься до +6...+10 градусів.

В Україні найближчої ночі очікується доволі холодна погода.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

"Другої осінньої ночі українцям таки доведеться прикривати на ніч вікна та дістати якісь, хоч і не пухові, але ковдри. 2 вересня у північних, західних та в більшості центральних областей очікується (аж важко повірити) всього +6...+10 градусів", - попередила вона.

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За даними синоптика, у південній частині, східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях вночі буде +10...+16 градусів.

"Протягом дня п'ятниці буде, звичайно, тепліше, проте спека вже - в минулому", - каже синоптик.

За її прогнозом, завтра максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +17...+22 градусів, на заході місцями +15...+18 градусів. На півдні та південному сході передбачається завтра +20...+25 градусів.

Опади, за словами Наталки Діденко, в більшості областей України малоймовірні, лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях пройдуть локальні дощі, у Карпатах можливі сильні дощі.

Нагадаємо, погода у вересні 2022 року буде теплішою за норму, а опадів очікується трохи менше, ніж зазвичай.

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