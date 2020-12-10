Затори в Києві: рух на столичних дорогах скувала ожеледиця (мапа, відео)

Задля недопущення скоєння ДТП й усунення заторів комунальники вже ввели тимчасове обмеження руху. Рятувальники попередили про крижаний дощ.

Затори в Києві - столицю знерухомила ожеледиця: мапа, відео / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Рух у центрі та околицях Києва фактично зупинився внаслідок несприятливих погодних умов.

Про це свідчать дані Google Maps і підтверджують рятувальники у Telegram.

Станом на 17:00 автомобільний рух уповільнений уздовж Набережного (включно з Гаванським мостом), Дніпровського і Столичного шосе, на в’їзді на Південний та Північний мости з боку правого берега та по обидва боки на мосту «Метро».

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Почервоніла також одна зі смуг дороги по Богатирській. Затори утворилися й по проспекту Перемоги в районі станцій метро Площі Льва Толстого, Золотих воріт та Університету.

Транспорт стоїть в Голосіївському районі. Рух утруднений на виїзді до Вишневого, Жуляни, Софіївської Борщагівки. Складно проїхати й Кільцевою.

Серед причин складної ситуації – погодні умови. За твердженням очевидців, на Одеській та Ірпінській трасах вже утворилась справжня ковзанка.

Задля недопущення скоєння ДТП й усунення заторів комунальники вже ввели тимчасове обмеження руху, щоб обробити дороги, пишуть у прес-службі ДСНС у Telegram. Рятувальники попередили громадян про крижаний дощ.

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