20 травня в Україні очікується +17...+23 градуси, а на Заході трохи свіжіше: +14...+18 градусів.

Завтра в Україні на більшості територій очікуються дощі, проте кілька областей залишаться без опадів.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

"Дощів ще вистачатиме, проте з'явиться суха смуга, яка дугою вигнеться від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжя та Крим. Ось вздовж неї суттєві опади малоймовірні, хіба що якийсь зальотний дощ може забігти від сусідів", - розказала синоптик.

За її даними, 20 травня в Україні очікується денна температура повітря +17...+23 градуси, на Заході буде свіжіше, +14...+18 градусів.

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Автор: Катерина Лиманська