Дощі перемістяться з західних областей на решту території країни.

У п'ятницю, 22 квітня, дощі відступлять із західних регіонів і Києва, але заллють всю іншу територію країни. По Україні похолодає до +9°...+14°, найтепліше буде на сході та півдні - до +18°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +12°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +9°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.

У Рівному в п'ятницю-хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +10°.

У Тернополі 23 квітня вночі буде +1°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +11°.

В Івано-Франківську завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +11°.

У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +12°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +2°...+11°.

У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.

У Черкасах - злива, вночі 0°, вдень +11°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +2°, вдень +14°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +3°...+15°.

В Одесі 23 квітня - дощ, температура вночі +5°, вдень +14°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +4°, вдень +16°, дощ.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +14°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +17°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +1°...+14°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +16°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +16°.

У Сімферополі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, +5°...+18°.

У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +20°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +20°.

Народні прикмети 23 квітня

23 квітня в народному календарі - день Терентія і Ярила весняного. За старих часів в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний.

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Автор: Олена Пилипчак