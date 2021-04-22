Завтра в Україні знову продовжаться дощі / фото УНІАН
У п'ятницю, 22 квітня, дощі відступлять із західних регіонів і Києва, але заллють всю іншу територію країни. По Україні похолодає до +9°...+14°, найтепліше буде на сході та півдні - до +18°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +12°.
- У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +9°.
- У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
- У Рівному в п'ятницю-хмарно з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +10°.
- У Тернополі 23 квітня вночі буде +1°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +11°.
- В Івано-Франківську завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +11°.
- У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +12°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +2°...+11°.
- У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Черкасах - злива, вночі 0°, вдень +11°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +2°, вдень +14°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +3°...+15°.
- В Одесі 23 квітня - дощ, температура вночі +5°, вдень +14°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +4°, вдень +16°, дощ.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +14°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +17°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +1°...+14°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +16°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +4°, вдень +16°.
- У Сімферополі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, +5°...+18°.
- У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +20°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +20°.
Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото УНІАН
Народні прикмети 23 квітня
23 квітня в народному календарі - день Терентія і Ярила весняного. За старих часів в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний.
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