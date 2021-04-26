Але з середини тижня очікується потепління.

Заморозки в Україні передбачаються не лише на ґрунті, й у повітрі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра вдень очікується +7°...+12°, на півдні та сході +10°...+14°.

27 квітня в Україні висока ймовірність снігу.

"Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях", - написала вона.

На решті території України буде без істотних опадів.

У Києві 27 квітня вночі заморозки, вдень близько +10°. Синоптик повідомила, що підвищення температури повітря в столиці передбачається з середи-четверга.

У другій половині тижня в Україні очікується потепління, проте дощитиме.

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Автор: Олена Пилипчак