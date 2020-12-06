У Грузії стався землетрус магнітудою в 3 бали
Підземні поштовхи сталися о 21:33 поблизу села Мамішларі.
У південно-східному регіоні Грузії стався землетрус магнітудою в 3 бали.
У трьох областях України зафіксували землетрусиІнформація про це опублікована у грузинському Національному центрі сейсмічного моніторингу.
За словами сейсмологів, глибина підземних поштовхів досягала 12 км.
Підземні поштовхи сталися о 21:33 поблизу села Мамішларі в регіоні Квемо Картлі в 15 кілометрах на захід від райцентру Дманісі.
Новини на тему
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -8°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк-4°... -10°
- Житомир+1°... -7°
- Запоріжжя0°... -6°
- Івано-Франківськ+3°... -2°
- Київ-1°... -8°
- Кропивницький-1°... -9°
- Луганськ-5°... -11°
- Луцьк+2°... -3°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+3°... -5°
- Одеса+2°... -4°
- Полтава-1°... -8°
- Рівне+1°... -6°
- Сімферополь+1°... -4°
- Суми-2°... -10°
- Тернопіль+2°... -4°
- Харків-3°... -10°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницький+1°... -7°
- Черкаси-1°... -6°
- Чернігів-2°... -9°
- Чернівці+2°... -2°
+5°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+1 °
Мін./mакс. температура:-1° / +8°
Вологість:56 %
Тиск:753 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:14
Захід16:47
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин