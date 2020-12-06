У Грузії стався землетрус магнітудою в 3 бали

Підземні поштовхи сталися о 21:33 поблизу села Мамішларі.

Епіцентр землетрусу знаходився в селі Мамішларі / Flickr, Matt Katzenberger

У південно-східному регіоні Грузії стався землетрус магнітудою в 3 бали.

Читайте також У трьох областях України зафіксували землетрусиІнформація про це опублікована у грузинському Національному центрі сейсмічного моніторингу.

За словами сейсмологів, глибина підземних поштовхів досягала 12 км.

Підземні поштовхи сталися о 21:33 поблизу села Мамішларі в регіоні Квемо Картлі в 15 кілометрах на захід від райцентру Дманісі.

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