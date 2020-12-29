У Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 (фото)
Інформація про жертв наразі невідома.
У хорватському місті Петріня, розташованому за 50 км від Загреба, стався землетрус магнітудою 6,4.
Як повідомляє Reuters, телеканал N1 показав сюжет про те, як рятують людей з-під завалів.
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Зокрема, рятувальники витягли з-під завалів чоловіка і дитину, котрі вижили. В іншому відео було показано, як провалився дах в одному з будинків.
Німецький науково-дослідний центр з геологічних наук GFZ повідомив, що землетрус відбувся на глибині 10 км.
Інформація про жертв наразі невідома.
Вчора, 28 грудня, у районі міста Петріня також був зафіксований землетрус магнітудою 5,2.
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