У Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 (фото)

Інформація про жертв наразі невідома.

Землетрус відбувся на глибині 10 км / фото REUTERS

У хорватському місті Петріня, розташованому за 50 км від Загреба, стався землетрус магнітудою 6,4.

Як повідомляє Reuters, телеканал N1 показав сюжет про те, як рятують людей з-під завалів.

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Зокрема, рятувальники витягли з-під завалів чоловіка і дитину, котрі вижили. В іншому відео було показано, як провалився дах в одному з будинків.

Німецький науково-дослідний центр з геологічних наук GFZ повідомив, що землетрус відбувся на глибині 10 км.

Інформація про жертв наразі невідома.

Вчора, 28 грудня, у районі міста Петріня також був зафіксований землетрус магнітудою 5,2.

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