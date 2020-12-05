Біля берегів Анталії стався землетрус
Його магнітуда склала 5,2. Повідомлень про руйнування не надходило.
У берегів Анталії стався землетрус магнітудою 5,2.
На південному сході Туреччини стався землетрус (відео)Як повідомляє «Анадолу", землетрус стався о 15:44 за місцевим часом біля берегів у районі Газіпаша.
Осередок землетрусу розміщений на глибині 77,58 км.
Інформації про руйнування не надходило.
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