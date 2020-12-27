На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 бала

Осередок залягав на глибині 15,94 км.

Схід Туреччини сколихнув землетрус / фото Flickr, Matt Katzenberger

У провінції Елязиг на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3.

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Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

Землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом.

Осередок залягав на глибині 15,94 км.

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