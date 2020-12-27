На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 бала
Осередок залягав на глибині 15,94 км.
У провінції Елязиг на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3.
Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледь у Києві
Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.
Землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом.
Осередок залягав на глибині 15,94 км.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк+2°... -7°
- Житомир+1°... -4°
- Запоріжжя+4°... -4°
- Івано-Франківськ+1°... -1°
- Київ+2°... -4°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-1°... -7°
- Луцьк+1°... -2°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+1°... -6°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+6°... +3°
- Суми0°... -6°
- Тернопіль0°... -2°
- Харків+2°... -6°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+2°... -1°
-4°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-1° / +4°
Вологість:71 %
Тиск:757 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:27
Захід16:54
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин