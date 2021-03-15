В Ірані та Ісландії сталися землетруси

03:19, 15 березня 2021
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В Ісландії землетрус магнітудою 5,3 зафіксували за 27 кілометрів на північний захід від Рейк'явіка.

Інформації про постраждалих немає / фото Flickr, Matt Katzenberger
Інформації про постраждалих немає / фото Flickr, Matt Katzenberger

На півдні Ірану та в Ісландії 14 березня сталися землетруси.

На Закарпатті зійшла лавина (фоторепортаж)Про це пише Суспільне з посиланням на геологічну службу США.

В Ірані епіцентр землетрусу магнітудою 5,1 розташовувався за 104 кілометри від міста Мінаб, а вогнище - на глибині 50 кілометрів. 

В Ісландії землетрус магнітудою 5,3 зафіксували за 27 кілометрів на північний захід від Рейк'явіка. За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі його оцінили як "дуже сильний". Осередок землетрусу розташовувався приблизно за 9 кілометрів на південь від столиці.

Інформації про постраждалих та руйнування поки немає.

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Автор: Людмила Жерновська

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Теги: землетрусІранІсландія
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