Внаслідок потужного землетрусу в Японії постраждали близько 150 осіб - ЗМІ

Підземні поштовхи магнітудою 7,3 відчувалися вчора в 10 префектурах країни, сьогодні зафіксований сильний афтершок в районі префектури Фукусіма.

Землетрус стався о 23:08 за місцевим часом / Flickr, Matt Katzenberger

Кількість постраждалих в результаті потужного землетрусу, який стався в Японії 13 лютого, досягла 150 осіб.

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Землетрус стався о 23:08 за місцевим часом (16:08 за Києвом) в Тихому океані на північний схід від префектури Фукусіма.

Спочатку оголошена національним метеорологічним управлінням магнітуда становила 7,1, проте пізніше вона була підвищена до 7,3. У країні оголосили загрозу цунамі, але пізніше це попередження було скасовано.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в 10 префектурах північної, північно-східної та центральної частин Японії, включаючи Фукусіму, Міягі і столичний регіон.

Фахівці не зафіксували після землетрусу позаштатних ситуацій на АЕС "Фукусіма-1". При цьому в країні припинили роботу кілька ТЕС. Атомні об'єкти, розташовані на території Японії, не постраждали.

Сьогодні зафіксований сильний афтершок в районі префектури Фукусіма. За даними метеорологів, магнітуда афтершоку становила 5,2, а осередок залягав на глибині 50 км.

Землетрус в Японії