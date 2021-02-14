Внаслідок потужного землетрусу в Японії постраждали близько 150 осіб - ЗМІ
Підземні поштовхи магнітудою 7,3 відчувалися вчора в 10 префектурах країни, сьогодні зафіксований сильний афтершок в районі префектури Фукусіма.
Кількість постраждалих в результаті потужного землетрусу, який стався в Японії 13 лютого, досягла 150 осіб.
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Землетрус стався о 23:08 за місцевим часом (16:08 за Києвом) в Тихому океані на північний схід від префектури Фукусіма.
Спочатку оголошена національним метеорологічним управлінням магнітуда становила 7,1, проте пізніше вона була підвищена до 7,3. У країні оголосили загрозу цунамі, але пізніше це попередження було скасовано.
Сильні підземні поштовхи відчувалися в 10 префектурах північної, північно-східної та центральної частин Японії, включаючи Фукусіму, Міягі і столичний регіон.
Фахівці не зафіксували після землетрусу позаштатних ситуацій на АЕС "Фукусіма-1". При цьому в країні припинили роботу кілька ТЕС. Атомні об'єкти, розташовані на території Японії, не постраждали.
Сьогодні зафіксований сильний афтершок в районі префектури Фукусіма. За даними метеорологів, магнітуда афтершоку становила 5,2, а осередок залягав на глибині 50 км.
Землетрус в Японії
- За даними метеорологічного агентства Японії, епіцентр землетрусу зафіксований біля узбережжя Фукусіми, приблизно в 220 км на північ від Токіо, де воно відчувалося близько 4 балів. Його вогнище було на глибині близько 55 км. Попередження про цунамі не надходило.
- Землетруси часто відбуваються в Японії, одному з найбільш сейсмічно активних районів світу. На Японію припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою 6 і більше.
В результаті потужного землетрусу у Токіо зникло світло. Повідомлялося про те, що постраждали більше 50 осіб.
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