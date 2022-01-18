В десяти областях через негоду знеструмлено майже 350 населених пунктів.

Негода в Україні наробила лиха. Потужний вітер зривав дахи та валив дерева. Через негоду сотні населених пунктів по всій країні залишилися без електрики.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зокрема, на Івано-Франківщині шквальний вітер пошкодив дах будинку культури на площі 30 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв.

А у Чернівцях вітер пошкодив дахи житлового будинку на площі 60 кв. м та торгово-офісної будівлі на площі 150 кв. м. Також від вітру постраждав дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна Чернівецького району, а загалом на території області розпилено та прибрано три повалених дерева.

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Також у місті Кіцмань потужний вітер зірвав частину даху з лікарні. Наразі там проводяться відновлювальні роботи.

Через вітер 349 населених пунктів в Україні залишилися без електрики.

Де немає світла:

Київська область - 93 населених пункти;

Житомирська область - 68;

Тернопільська область - 57;

Чернігівська область - 42;

Львівська область - 31;

Хмельницька область - 29;

Чернівецька область - 18;

Кіровоградська область - 6;

Закарпатська область - 3;

Волинська область - 2.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.

Загалом протягом доби підрозділами ДСНС розпилено та прибрано 21 повалене дерево та здійснено 3 буксирування автомобілів.

Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні по всій Україні оголосили штормове попередження.

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні від Укргідрометцентру.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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