Негода в Україні наробила лиха. Потужний вітер зривав дахи та валив дерева. Через негоду сотні населених пунктів по всій країні залишилися без електрики.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зокрема, на Івано-Франківщині шквальний вітер пошкодив дах будинку культури на площі 30 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв.
А у Чернівцях вітер пошкодив дахи житлового будинку на площі 60 кв. м та торгово-офісної будівлі на площі 150 кв. м. Також від вітру постраждав дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна Чернівецького району, а загалом на території області розпилено та прибрано три повалених дерева.
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Також у місті Кіцмань потужний вітер зірвав частину даху з лікарні. Наразі там проводяться відновлювальні роботи.
Через вітер 349 населених пунктів в Україні залишилися без електрики.
Де немає світла:
- Київська область - 93 населених пункти;
- Житомирська область - 68;
- Тернопільська область - 57;
- Чернігівська область - 42;
- Львівська область - 31;
- Хмельницька область - 29;
- Чернівецька область - 18;
- Кіровоградська область - 6;
- Закарпатська область - 3;
- Волинська область - 2.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.
Загалом протягом доби підрозділами ДСНС розпилено та прибрано 21 повалене дерево та здійснено 3 буксирування автомобілів.
Штормове попередження
Як повідомляв Погода УНІАН, на сьогодні по всій Україні оголосили штормове попередження.
"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні від Укргідрометцентру.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.