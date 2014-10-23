Під люстрацію потрапить не катастрофічна кількість людей - міністр юстиції

Про це він сказав у ході круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Процес публічного відбору членів Громадської ради ми закінчимо ще до моменту, коли нова Верховна Рада і депутати приймуть присягу, і тоді нехай громадськість та журналісти визначають достойного, хто буде очолювати цей процес», - зазначив Петренко.

«Якщо аналізувати весь склад державного апарату та органів місцевого самоврядування, це близько 1 млн людей. Вони пройдуть перевірку протягом двох років. Будуть звільнені ті, хто попадуть під автоматичну люстрацію, і ті, хто не пройдуть люстраційну перевірку через майнову перевірку або через свою біографію. Це не будуть катастрофічні цифри з точки зору державного апарату», - заявив Петренко.

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«Я запропонував Єгору Соболєву очолити Громадську раду при Мін’юсті, яка повинна контролювати ті чи інші державні органи», - повідомив він і додав, що «доведеться обирати іншого керівника, якщо Єгор стане народним депутатом. Членами Громадської ради можуть бути представники громадськості та журналісти».