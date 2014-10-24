Бойовики обстріляли Новотроїцьке поблизу Маріуполя
02:19, 24 жовтня 2014Політика
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Обстріл околиць Маріуполя тривав увесь день у четвер.
REUTERS
Навіть увечері поза межами міста було неспокійно, йдеться в сюжеті ТСН.
Під ударом опинилися сили АТО поблизу Новотроїцького.
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Бойовики стріляли з селища Оленівка. Під прицілом опинилися блокпости та місце відпочинку українських солдатів.
Військові також фіксують ворожі безпілотники, котрі проводять повітряну розвідку.
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