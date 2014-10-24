Бойовики обстріляли Новотроїцьке поблизу Маріуполя

02:19, 24 жовтня 2014
Політика
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Обстріл околиць Маріуполя тривав увесь день у четвер. 

REUTERS

 Навіть увечері поза межами міста було неспокійно, йдеться в сюжеті ТСН.

Під ударом опинилися сили АТО поблизу Новотроїцького.

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Бойовики стріляли з селища Оленівка. Під прицілом опинилися блокпости та місце відпочинку українських солдатів.

Військові також фіксують ворожі безпілотники, котрі проводять повітряну розвідку.

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