Бойовики обстріляли Новотроїцьке поблизу Маріуполя

Обстріл околиць Маріуполя тривав увесь день у четвер.

Навіть увечері поза межами міста було неспокійно, йдеться в сюжеті ТСН. Під ударом опинилися сили АТО поблизу Новотроїцького. Читайте також"Дай Боже теляті вовка з'їсти": в РНБО відповіли на погрози бойовиків взяти Слов'янськ і Маріуполь Бойовики стріляли з селища Оленівка. Під прицілом опинилися блокпости та місце відпочинку українських солдатів. Військові також фіксують ворожі безпілотники, котрі проводять повітряну розвідку.

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